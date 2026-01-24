14.6 C
Trieste: denunciato per abbandono di animali

Un giovane italiano di 29 anni, residente a Trieste, è stato denunciato per abbandono di animali. La polizia è intervenuta in uno stabile di viale Campi Elisi dopo che alcuni condomini avevano segnalato forti rumori e lamenti di animali domestici provenienti da un alloggio.

Gli agenti hanno trovato due cani di piccola e media taglia e un gatto in condizioni fisiche precarie all’interno del bagno, con i cani visibilmente denutriti, disidratati e trascurati. Il giovane ha spiegato che gli animali gli erano stati affidati da amici e che li aveva lasciati soli nell’appartamento per due settimane a causa di un impegno fuori città.

Il giovane è stato denunciato e gli animali sono stati sequestrati e portati al canile sanitario del Comune di Trieste per le cure necessarie.

