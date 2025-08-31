24.3 C
Trieste al centro: il nuovo film di Laura Samani in mostra

Da StraNotizie
Il Friuli Venezia Giulia è tornato alla ribalta alla Mostra del Cinema di Venezia con la première di Un anno di scuola, il nuovo film di Laura Samani, già nota per Piccolo Corpo. Questa pellicola, che tocca temi come adolescenza, amicizia e identità, rende omaggio a Trieste, presentandola non solo come sfondo, ma come co-protagonista della storia.

Ispirato al libro di Giani Stuparich, il film è ambientato a Trieste nel 2007 e segue la vicenda di Fred, una diciassettenne svedese. Arrivata in città per concludere il suo ultimo anno di scuola superiore, Fred, unica ragazza in una classe maschile, destabilizza l’amicizia tra tre ragazzi – Antero, Pasini e Mitis – portando alla luce dinamiche complesse di desiderio e appartenenza.

La scelta del 2007 è significativa per Samani: “È stato il mio ultimo anno di liceo”, ha commentato, evidenziando i cambiamenti epocali come l’ingresso della Slovenia nell’area Schengen e la diffusione dei social network, che hanno segnato la fine di un certo tipo di adolescenza.

Le riprese sono durate sei settimane, coinvolgendo tanti professionisti locali e restituendo l’emozione di una generazione alle porte della maturità, in una Trieste vissuta. Tra i luoghi delle riprese si annoverano Barcola, il centro di Trieste e diverse trattorie. Inoltre, l’I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova” ha partecipato a un’iniziativa formativa unica, coinvolgendo venti studenti in vari aspetti della produzione.

Un anno di scuola rappresenta un ulteriore passo avanti per il cinema regionale, sostenuto dalla FVG Film Commission e dal lavoro della produttrice Nadia Trevisan.

