Trickster al Teatro Secci di Terni

Da stranotizie
La Stagione 25/26 del Teatro Secci di Terni prosegue venerdì 5 dicembre alle 20.45 con Trickster di Operabianco. Il gruppo di ricerca artistica, fondato da Marta Bichisao e Vincenzo Schino, esplora l’universo teatrale attraverso danza, performing art, arti visive e video.

Il concept, la regia, le luci e lo spazio sono a cura di Vincenzo Schino, la coreografia è di Marta Bichisao, e il performer in scena è Luca Piomponi. In Trickster, un danzatore si divincola tra citazioni cinematografiche e digitali, con un focus su una scena del film The Playhouse, in cui Buster Keaton interpreta una scimmia che imita cliché del comportamento umano.

La danza è costruita attraverso un collage di materiali plurali e multiformi, e la qualità fisica è nutrita dalla pittura sensuale e cinetica di Francis Bacon. Il ritratto che ne emerge è un corpo abitato, animato dal dialogo continuo tra la propria specificità anatomica e gli inviti delle partiture. Il lavoro interpella il Trickster, figura liminale tra il mondo degli uomini e quello degli dei, che rovescia sensi e significati e nel distruggere crea.

Vincenzo Schino spiega che il corpo in Francis Bacon sfugge, come anche Buster Keaton sfugge mentre cade. Il corpo in Trickster si scioglie, cola, è mosso, fugge allo sguardo, e la sua cinetica non è contenibile in un’anatomia. L’uso delle citazioni è funzionale all’attraversamento continuo di altre materie nella carne del danzatore, che diventa esso stesso il montaggio.

I biglietti per lo spettacolo sono prenotabili al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria o acquistabili online sul sito www.teatrostabile.umbria.it.

