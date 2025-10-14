Tributo agli Squallor: Musica e Ironia a Benevento

Stamattina, nel foyer del Cineteatro San Marco di Benevento, si è tenuta una conferenza stampa per presentare “Squallor Forever”, uno spettacolo tributo a un gruppo che ha rivoluzionato la musica italiana con il suo spirito ironico e provocatorio. L’evento è in programma il 24 ottobre al San Marco ed è stato moderato dal giornalista Claudio Donato.

Gennaro Del Piano, il direttore artistico dello spettacolo, ha sottolineato che gli Squallor vanno oltre il loro lato goliardico, essendo stati innovatori musicali che hanno coniugato ironia e contenuti di spessore. Ha definito la loro opera come una forma di dadaismo musicale, capace di rispecchiare un periodo storico complesso come gli anni ’70 e ’80 e di rappresentare una resistenza culturale.

Durante la conferenza, Nazzareno Orlando, presidente del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, ha enfatizzato l’importanza della collaborazione e della qualità nelle iniziative culturali. Ha citato come esempio il contributo di Gianluca Mazza, che ha scritto una tesi sugli Squallor, esprimendo rammarico per la sua assenza il 24 ottobre a causa di impegni nazionali.

Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia delle Opere APS, ha messo in luce il lavoro dell’Accademia nel coordinare lo spettacolo e ha anticipato la presentazione di alcune sorprese durante l’evento. Ha anche annunciato un tributo a Franco Battiato in novembre, evidenziando la continua dedizione dell’Accademia alla cultura popolare.

L’Assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ha concluso sottolineando come la musica e l’ironia degli Squallor uniscano le generazioni, promuovendo crescita culturale nel territorio. I musicisti che interpreteranno lo spettacolo includono voci, batteria, chitarra e pianoforte. L’evento si preannuncia come un viaggio attraverso la musica e la memoria, celebrando la libertà espressiva.