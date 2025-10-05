14.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Musica

Tributo agli Squallor: ironia e musica a Benevento

Da StraNotizie
Tributo agli Squallor: ironia e musica a Benevento

La stagione invernale dell’Accademia delle Opere a Benevento si apre con un evento speciale dedicato agli Squallor, band iconica della musica italiana. Dopo il successo degli eventi come Area Medina e Battisti Legend, l’Accademia presenta il cartellone “Squallor Forever”.

Il 24 ottobre, alle 20:30, il Teatro Cinema San Marco ospiterà “Squallor Forever”, un tributo a questo gruppo noto per la sua satira e ironia. L’iniziativa, organizzata dall’Accademia delle Opere Aps insieme al Conservatorio “Nicola Sala”, si propone di celebrare uno dei fenomeni musicali più dissacranti in Italia.

Gli Squallor, fondati negli anni Settanta da Giancarlo Bigazzi, Totò Savio, Daniele Pace, Alfredo Cerruti ed Elio Gariboldi, hanno rivoluzionato la scena musicale con i loro testi surreali, vendendo milioni di dischi e creando un culto ancora vivo.

Durante la serata, l’Opera Squallid Orchestra porterà il pubblico in un viaggio tra i brani più celebri della band, mescolando musica e satira. La formazione include Francesco Mandato (voce), Marco Pietrantonio (batteria), Peppe Timbro (basso), Paolo Parrella (chitarra), Antonello Rapuano e Fabiano Fasoli (piano e tastiere), Vincenzo Saetta (sax) e Giuseppe Telaro (violino e tastiera). L’artista ospite Gennaro Del Piano dirigerà l’evento, organizzato da Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia.

A fine serata, in collaborazione con il Conservatorio di Benevento, il M° Luigi Ottaiano discuterà con Gianluca Mazza e Ciro Castaldo, autore del libro “Fango”, per condividere aneddoti sulla band.

Il 14 ottobre, alle 11:00, si svolgerà un incontro di presentazione al CineTeatro San Marco, con la partecipazione di diverse figure istituzionali e della cultura locale. Durante l’incontro, saranno rivelati ulteriori eventi in programma per concludere l’anno.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Scanner Live: Scopri il Rumore Festival con Fanpage
Articolo successivo
Settimana della Salute Mentale in Liguria: eventi e iniziative
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.