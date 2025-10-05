Tributo agli Squallor: ironia e musica a Benevento

La stagione invernale dell’Accademia delle Opere a Benevento si apre con un evento speciale dedicato agli Squallor, band iconica della musica italiana. Dopo il successo degli eventi come Area Medina e Battisti Legend, l’Accademia presenta il cartellone “Squallor Forever”.

Il 24 ottobre, alle 20:30, il Teatro Cinema San Marco ospiterà “Squallor Forever”, un tributo a questo gruppo noto per la sua satira e ironia. L’iniziativa, organizzata dall’Accademia delle Opere Aps insieme al Conservatorio “Nicola Sala”, si propone di celebrare uno dei fenomeni musicali più dissacranti in Italia.

Gli Squallor, fondati negli anni Settanta da Giancarlo Bigazzi, Totò Savio, Daniele Pace, Alfredo Cerruti ed Elio Gariboldi, hanno rivoluzionato la scena musicale con i loro testi surreali, vendendo milioni di dischi e creando un culto ancora vivo.

Durante la serata, l’Opera Squallid Orchestra porterà il pubblico in un viaggio tra i brani più celebri della band, mescolando musica e satira. La formazione include Francesco Mandato (voce), Marco Pietrantonio (batteria), Peppe Timbro (basso), Paolo Parrella (chitarra), Antonello Rapuano e Fabiano Fasoli (piano e tastiere), Vincenzo Saetta (sax) e Giuseppe Telaro (violino e tastiera). L’artista ospite Gennaro Del Piano dirigerà l’evento, organizzato da Francesco Tuzio, presidente dell’Accademia.

A fine serata, in collaborazione con il Conservatorio di Benevento, il M° Luigi Ottaiano discuterà con Gianluca Mazza e Ciro Castaldo, autore del libro “Fango”, per condividere aneddoti sulla band.

Il 14 ottobre, alle 11:00, si svolgerà un incontro di presentazione al CineTeatro San Marco, con la partecipazione di diverse figure istituzionali e della cultura locale. Durante l’incontro, saranno rivelati ulteriori eventi in programma per concludere l’anno.