Tributo a Silvio Berlusconi: Celebrare un Eredità Unica

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha aperto una serata commemorativa in onore di Silvio Berlusconi, scomparso due anni fa. Durante l’evento, tenutosi al Campus Mediaset di Cologno Monzese, Pier Silvio ha sottolineato che non si trattava di una semplice commemorazione, ma di una celebrazione della vita del fondatore.

Ha ricordato come Silvio fosse un uomo amava la vita e interagire con le persone, dotato di un’energia e di un ottimismo che hanno caratterizzato anche la cultura aziendale di Mediaset. Pier Silvio ha affermato che il calore e la gioia del padre rappresentano una parte fondamentale del DNA dell’azienda, rendendola non solo un grande gruppo, ma anche un luogo in cui i rapporti umani sono centrali e vivi.

Concludendo il suo discorso, ha enfatizzato l’importanza di ricordare Silvio con amore e gioia, ritenendo che questo gesto fosse il miglior omaggio che potessero offrirgli. Ha infine espresso la convinzione che il padre, da dove si trova, sia orgoglioso del lavoro svolto dai suoi familiari e collaboratori.

