Tributo a Moira Orfei: eventi imperdibili a Milano

Milano si prepara a celebrare Moira Orfei con un evento speciale dal 19 al 28 novembre. Questo progetto, intitolato “Moira per sempre”, è organizzato da Mosaico Errante e diretto artisticamente da Alessandro Serena. L’iniziativa rende omaggio alla celebre regina del circo attraverso una serie di performance dal vivo, flash mob, incontri e laboratori.

Il cuore dell’evento sono le “Giornate di Studio sull’Arte Circense”, in programma dal 24 al 28 novembre all’Università Statale di Milano. Tra i partecipanti, figurano artisti e personalità del settore circense come Arturo Brachetti e i familiari di Moira Orfei, inclusi il figlio Stefano Orfei Nones e i nipoti Brigitta Boccoli, Walter Jr e Moira Jr.

In aggiunta, ci saranno vari eventi, tra cui le conferenze-spettacolo “Siamo tutti clown” il 19 novembre presso la Stazione Dateo, “Imparare il circo” il 21 novembre alla Piccola Scuola di Circo e “Una notte per Moira” il 27 novembre al Lo Stacco Dinner Show. Una delle attrazioni principali sarà il flash mob “Cento e più Moira”, dove artisti e partecipanti si vestiranno da Moira Orfei, che si svolgerà il 28 novembre in Piazza Duomo.

Il programma offre anche diverse altre attività: eventi si terranno in vari luoghi, tra cui l’Auditorium Teresa Strada e la Piccola Scuola di Circo, con orari che spaziano dalle serate fino al pomeriggio. Questo tributo sottolinea l’eredità di Moira Orfei nel mondo dello spettacolo e nel cuore di Milano.