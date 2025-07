Tributo a Mina: Concerto Gratuito a Treviso questa Sera

Treviso si prepara a una serata di grande musica dedicata a Mina, una delle icone della canzone italiana. Martedì 29 luglio 2025, alle 20.30, la Pizzeria Piola, situata in Via Terraglio 31, ospiterà un concerto tributo che vedrà protagonista l’artista Pattirossi, nota per la sua voce calda e coinvolgente.

Accompagnata dai musicisti Marco Mazzocato al pianoforte e Christian Guidolin al contrabbasso, Pattirossi offrirà al pubblico un’esperienza musicale unica. Oltre alle interpretazioni, il trio condividerà emozioni, aneddoti e ricordi che celebrano l’eredità artistica di Mina, immergendo i presenti nel suo universo poetico e carismatico.

Questo evento fa parte della programmazione musicale estiva della Piola, diventata un punto di riferimento per gli appassionati di buona musica a Treviso. L’ingresso è gratuito, offrendo così l’opportunità di rivivere i grandi successi di Mina con nuovi arrangiamenti e una sensibilità interpretativa che promette di incantare gli spettatori.