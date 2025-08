Tributo a Lucio Dalla in piazza: emozioni senza tempo

La musica italiana continua a risuonare con forte intensità, facendo rivivere le emozioni dei suoi grandi protagonisti. Un’iniziativa eccezionale avrà luogo a piazza Fontanelle, un luogo di ritrovo per gli appassionati di musica.

Il 9 agosto, a partire dalle 21:30, si terrà un concerto tributo dedicato a Lucio Dalla, uno dei cantautori più iconici del panorama musicale italiano. Intitolato “L’Impresa eccezionale”, l’evento è promosso dall’associazione Anmic Riccione, in collaborazione con l’Associazione Parkinson in Rete, per rendere omaggio all’arte di un uomo che ha attraversato generazioni con la forza delle sue canzoni.

A esibirsi sarà la Lucio Dalla tribute band, pronta a far rivivere il vasto repertorio dell’artista bolognese in uno spettacolo che durerà oltre due ore. Gli spettatori potranno ascoltare successi intramontabili come “Piazza Grande”, “Caruso” e “4/3/1943”, oltre a brani celebri degli anni ’70 e ’80 come “Futura” e “Anna e Marco”. Non mancheranno anche canzoni più recenti e meno conosciute, per un’immersione totale nel mondo musicale di Dalla.

L’ingresso all’evento è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro, il cui ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione. Questa serata rappresenta una preziosa opportunità per celebrare la musica e la memoria di un grande maestro.