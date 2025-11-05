Tributo a Lucio Dalla: emozioni al Teatro di Benevento

Nell’incantevole Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”, si è svolto il concerto sinfonico dedicato a Lucio Dalla, parte del festival Moti Paralleli OFF, organizzato dall’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB).

L’OFB ha condiviso il palco con i musicisti dell’Orchestra Senza Spine, sotto la direzione del Maestro Tommaso Ussardi. L’evento tributo, tenutosi il 1° novembre, ha visto due spettacoli, uno alle 18.00 e l’altro alle 21.00, per rendere omaggio a uno dei colossi del cantautorato italiano. La voce solista, Leonardo De Stasio, ha introdotto brevemente la carriera di Dalla, toccando il jazz e la musica leggera, e ha menzionato la sua amicizia con Gino Paoli. Durante il concerto, De Stasio ha eseguito brani distintivi, evidenziando la sua abilità nel fraseggio jazz.

La serata ha preso il via con “Canzone”, seguita da “Attenti al lupo” e “Tu non mi basti mai”, che ha incluso un eccezionale assolo di clarinetto di Agostino Napolitano. Tra gli altri brani eseguiti ci sono stati “Anna e Marco” e “Ma come fanno i marinai”, quest’ultimo interpretato dal primo ospite, Gavio. Da segnalare la performance di Giada Lepore, che ha cantato “La sera dei miracoli” e “Piazza Grande”. Un momento toccante è stato il ritorno della voce di Dalla in “Caruso”, accompagnata dall’Orchestra.

In totale, sono stati eseguiti 18 brani, tutti riarrangiati da Alessandro Verrillo. Il pubblico ha apprezzato l’evento per la sua straordinaria qualità artistica, la bella voce di De Stasio e le coriste.

