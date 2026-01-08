1.3 C
Tributo a leggende al Teatro OppArt di Sovico

Da stranotizie
Tributo a leggende al Teatro OppArt di Sovico

Il centro culturale teatro OppArt di Sovico propone una serie di concerti e spettacoli per inaugurare il nuovo anno. Domani alle 21 si esibiranno gli Angels Of Elvis, una band che rende omaggio al re del rock’n’roll Elvis Presley, con Alessandro Guido alla voce, Alessio Guido alla batteria, Alessandro Cascavilla al basso, Amedeo Cartlenon e Sergio Osso alle chitarre.
I Figli di un temporale, un gruppo accreditato dalla Fondazione De André, proporranno un tributo a Fabrizio De André.
Venerdì 16 si terrà l’apericena con delitto “Un calice di inganni”, uno spettacolo interattivo che combina teatro e musica dal vivo.
Il 17 i The Riverside renderanno omaggio a Bruce Springsteen & E Street Band.
Venerdì 23 la compagnia teatrale Il Laboratorio delle Idee interpreterà “La lezione” di Ionesco, mentre sabato 24 i Tri80 proporranno le sonorità dance e pop degli anni ’80.
Il 29 si potrà assistere alla commedia dialettale “Nò, inscì ghe semm nò!”, per concludere con la fusione di musica e teatro di “Voci e suoni della memoria” il 30.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

