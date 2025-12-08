Tributo a John Lennon a Castelnuovo Rangone

Il 8 dicembre 1985 a Castelnuovo Rangone veniva intitolato il primo parco pubblico a John Lennon, poeta, musicista, pacifista, tragicamente assassinato lo stesso giorno di cinque anni prima. Quarant’anni dopo, la comunità celebra il ricordo di John Lennon con un evento speciale, che ripercorre la storia del parco insieme ad alcuni dei protagonisti dell’epoca.

L’intitolazione del parco fu fortemente voluta dall’allora assessore alla Cultura Roberto Alperoli, il quale aveva fatto sua la richiesta dell’artista bolognese Freak Antoni. Antoni aveva proposto di intitolare una strada, una piazza, un parco a John Lennon, in quanto figura fondamentale della cultura e dell’universo giovanile, innovatore dei contenuti e delle forme del costume, in grado di ridisegnare l’immaginario di almeno quattro generazioni.

Il parco Lennon è diventato un punto di riferimento culturale per la comunità castelnovese, uno spazio dove si sono esibiti alcuni tra i migliori musicisti italiani e, negli anni recenti, il luogo che ospita la rassegna estiva Note al Lennon.

L’evento di celebrazione si terrà presso il circolo Arci Ex Stazione, dove interverranno il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, l’assessore alla Cultura Stefano Solignani, l’ideatore del parco Roberto Alperoli e il giornalista Michele Smargiassi. Seguirà una performance musicale inedita del gruppo “The Nowhere Lonely Hearts Club”, composto da quattordici elementi, per un tributo al genio di John Lennon. L’evento è ad ingresso libero e gratuito.