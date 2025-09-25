Tributo a Claudia Cardinale al Festival di Cinema Italiano Madrid

In occasione della 18ma edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, in programma dal 1 al 7 dicembre, si terrà una retrospettiva dedicata a Claudia Cardinale, recentemente scomparsa. L’attrice, originaria di Tunisi, ha sempre avuto un grande seguito in Spagna, testimoniando l’apprezzamento per il suo lavoro nel corso della carriera.

Elena Fontanella, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Madrid, ha spiegato che l’iniziativa rappresenta un doveroso tributo a una figura di spicco del cinema. Ha sottolineato come il pubblico spagnolo si unisca all’Italia nel cordoglio, e ha definito Claudia Cardinale una “pietra miliare” della cultura cinematografica. Durante il festival, verranno proiettate le sue interpretazioni più celebri, evidenziando il suo straordinario talento e il modo in cui abbia rappresentato le sfide della femminilità moderna. Cardinale ha lavorato con registi iconici come Pietro Germi, Valerio Zurlini, Sergio Leone e Federico Fellini, che hanno influenzato la sua carriera e la sua crescita personale.

Il Festival del Cinema Italiano a Madrid si conferma un evento fondamentale per la diffusione della cultura cinematografica italiana in Spagna, proponendo un ampio programma di anteprime, masterclass e incontri con autori e registi. Quest’edizione, caratterizzata dall’omaggio a Claudia Cardinale, si propone di celebrare una delle più grandi personalità del cinema italiano degli anni Sessanta.