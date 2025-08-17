Tributi alla Tv: Rai celebra la leggenda Pippo Baudo

Pippo Baudo, una figura iconica della televisione italiana e della Rai, riceve un omaggio speciale da parte dell’emittente pubblica in sua memoria. Con oltre 100 trasmissioni realizzate e un’influenza duratura, Baudo è stato un vero “inventore” della televisione, noto anche per aver scoperto numerosi talenti e per la sua lunga carriera al Festival di Sanremo.

In occasione di questa commemorazione, la programmazione della Rai si arricchisce di tributi dedicati a Baudo. Già dalle prime edizioni del Tg1, è stato riservato ampio spazio al suo ricordo, con un programma speciale in onda dalle 8.18 alle 10. Su Rai 1, tra le 14.00 e le 18.45, verrà presentato “Estate in diretta”, seguito, alle 20.30, da un episodio di “Techetechetè” interamente dedicato a lui. In seconda serata, verrà trasmessa l’ultima intervista realizzata da Pierluigi Diaco.

Inoltre, Rai 2 presenterà uno “Speciale Tg2” dedicato a Baudo, mentre Rai 3 propone il film “Il mio nome è donna Rosa” al mattino e un “Blob speciale” in serata. I tributi sono iniziati anche la sera precedente, con un’edizione straordinaria del Tg1 e una puntata di “Techetechetè” intitolata “Ciao Pippo”.

Infine, Rai Cultura ha previsto un’intera giornata di programmazione per lunedì, con repliche delle sue apparizioni più celebri. In particolare, il programma “Italiani” esplorerà la sua carriera, mentre “Il Sanremo di Pippo Baudo” celebrerà i suoi 13 festival. La programmazione include anche importanti trasmissioni storiche come “La freccia d’oro” e “Canzonissima”.