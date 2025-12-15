Tributazione Italia

La Corte di Cassazione Civile, Sezione 5, ha emesso una sentenza in merito a un ricorso presentato da un’agenzia delle entrate contro una società. La società in questione era stata sottoposta a un accertamento di un reddito minimo di euro 498.608,57 per l’anno di imposta 2007, nonostante avesse dichiarato una perdita d’esercizio di euro 104.474,00.

La Commissione tributaria provinciale di Taranto aveva annullato l’avviso di accertamento, mentre la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate. L’agenzia ha quindi presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo che la società non aveva dimostrato di essere non operativa a causa di situazioni oggettive e non già di cause dipendenti dalla volontà imprenditoriale.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse considerato correttamente le situazioni oggettive che avrebbero impedito l’avvio e l’esercizio dell’attività produttiva della società. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia.