Tribunale federale svizzero: indennità di disoccupazione per consigliera

Una consigliera nazionale non rieletta ha visto le indennità giornaliere revocate ingiustamente secondo il Tribunale federale. La donna, non confermata dal popolo, si era iscritta all’ufficio regionale di collocamento a fine novembre e aveva iniziato a ricevere indennità giornaliere dal giorno successivo alla scadenza del suo mandato, ovvero il 4 dicembre.

La cassa di disoccupazione aveva però deciso di sospendere il diritto al sussidio di disoccupazione per dodici giorni, motivando la sospensione con la mancanza di impegno nella ricerca di un lavoro. La cassa aveva equiparato il mandato in Consiglio nazionale a un contratto a tempo determinato e aveva sostenuto che la rappresentante del popolo avrebbe dovuto iniziare a cercare un lavoro tre mesi prima della fine del mandato.

Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questa argomentazione, condividendo il punto di vista dell’ex deputata che aveva fatto riferimento ai suoi diritti politici e al funzionamento della democrazia in generale. Secondo i supremi giudici, il mandato di consigliere nazionale non equivale a un contratto di lavoro a tempo determinato e chi si candida alle elezioni esercita i propri diritti politici garantiti dalla Costituzione.

Inoltre, se i parlamentari federali fossero tenuti a cercare un nuovo impiego prima di nuove elezioni, dovrebbero assumere un comportamento contraddittorio nei confronti dei potenziali datori di lavoro, nascondendo una candidatura o affermando contrariamente alle proprie reali intenzioni che si intende assumere l’incarico anche in caso di rielezione. Il Tribunale federale ha quindi stabilito che le indennità giornaliere sono state revocate ingiustamente e ha annullato la decisione della cassa di disoccupazione.