Tribunale di Trento: divieto animali nei condomini

Il Tribunale di Trento ha stabilito che il divieto di detenere animali è valido se previsto in un regolamento contrattuale accettato al momento dell’acquisto. La libertà di convivere con un animale domestico non è un diritto assoluto e può essere limitata volontariamente dai proprietari. Una recente sentenza del Tribunale di Trento chiarisce che il divieto di animali contenuto nei regolamenti di condominio contrattuali è pienamente legittimo e vincolante se accettato formalmente al momento dell’acquisto dell’immobile.

La questione giuridica è nata da un contenzioso all’interno di un complesso residenziale gestito in multiproprietà, dove il regolamento condominiale conteneva una clausola esplicita che vietava l’introduzione e la detenzione di animali domestici nelle unità abitative. Una condomina aveva deciso di portare con sé il proprio cane nonostante la disposizione, sostenendo che la clausola fosse nulla per contrasto con la normativa vigente.

Tuttavia, il giudice ha respinto questa visione, distinguendo nettamente l’origine e la forza dei diversi tipi di regolamento. Il regolamento contrattuale, al contrario del regolamento assembleare, non è un atto imposto dalla maggioranza, ma un vero e proprio accordo negoziale che vincola i proprietari nei loro diritti individuali. La clausola che vieta gli animali diventa quindi parte integrante del contratto d’acquisto, assumendo una forza vincolante superiore alle norme generali che regolano la vita assembleare.

La decisione del giudice pone un accento deciso sull’autonomia privata, sottolineando che chi acquista un immobile in un condominio che vieta gli animali, accettando il regolamento al rogito, compie un atto di autodeterminazione consapevole. Inoltre, la sentenza ribadisce la non retroattività della legge, sostenendo che lo ius superveniens non può travolgere i contratti stipulati precedentemente.

La natura di contratto plurilaterale del regolamento contrattuale ha riflessi diretti anche sulla procedura giudiziaria, richiedendo un’azione per dichiararne la nullità contro tutti i singoli proprietari, configurando un litisconsorzio necessario. La sentenza del Tribunale di Trento offre un orientamento interpretativo prezioso, specialmente per i complessi immobiliari turistici, le multiproprietà e gli stabili di pregio dove la coabitazione con animali potrebbe essere percepita come un elemento di disturbo o un fattore che incide sulla vivibilità degli spazi.