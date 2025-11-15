14.1 C
Tribunale di Palermo: assemblea su Gaza è diritto sindacale

Da stranotizie
Un tribunale di Palermo ha stabilito che vietare un’assemblea sindacale riguardante la situazione a Gaza costituisce una condotta antisindacale. La sezione lavoro del tribunale ha sottolineato che pazienza e diritti umani sono interessi legittimi dei lavoratori e quindi non possono essere esclusi dai dibattiti sindacali.

La questione è emersa a seguito di un ricorso presentato da un sindacato contro un dirigente scolastico che aveva annullato l’autorizzazione per un’assemblea prevista. Questo incontro, inizialmente consentito, aveva come tema centrale la crisi a Gaza. Il dirigente scolastico ha giustificato il rifiuto sostenendo che l’argomento non rientrasse nelle “materie d’interesse sindacale”, adottando un’interpretazione ristretta della normativa vigente.

Il tribunale ha accolto il ricorso del sindacato, affermando che l’interpretazione dell’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori deve essere ampia e includere tutte le questioni che il sindacato ritiene rilevanti nel contesto attuale. Questo include il diritto di discutere tematiche di rilevanza sociale e politica, come la crisi in Medio Oriente, che il sindacato ha considerato un’espressione di solidarietà internazionale e di rispetto dei diritti umani.

Il giudice ha messo in evidenza che l’importanza di questi temi è in linea con i principi costituzionali, quali la partecipazione dei lavoratori e il ripudio della guerra. Anche se l’assemblea era già avvenuta, il tribunale ha ordinato al datore di lavoro di cessare il comportamento illegittimo, sottolineando che simili divieti possono avere ripercussioni future su altre iniziative sindacali. La sentenza ha chiarito che la promozione della pace e dei diritti umani è fondamentale per il progresso sociale ed economico.

