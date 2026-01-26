8.9 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Gossip

Tribunale di Milano blocca Falsissimo di Corona

Da stranotizie
Tribunale di Milano blocca Falsissimo di Corona

Il tribunale di Milano ha bloccato il podcast “Falsissimo” di Fabrizio Corona, che è quindi costretto a fermarsi. I legali di Alfonso Signorini avevano presentato un ricorso d’urgenza, chiedendo ai giudici di vietare a Corona di pubblicare online contenuti sull’ex conduttore del Grande Fratello Vip. Il ricorso è stato accolto e la puntata prevista per la serata di lunedì non potrà essere trasmessa.

Nel frattempo, Corona ha sollevato un altro caso durante una serata in discoteca, facendo illazioni su Gerry Scotti. Quest’ultimo ha chiuso i commenti ai suoi post su Instagram a causa delle numerose supposizioni dei suoi follower. Il giudice Roberto Pertile ha ordinato di bloccare l’uscita del nuovo episodio del format di Corona e di rimuovere i contenuti già pubblicati nel podcast Falsissimo dal web. Inoltre, Corona dovrà consegnare tutti i dispositivi utilizzati per realizzare le puntate del podcast entro due giorni.

Corona ha anche accostato Gerry Scotti al presunto “sistema Signorini” e ha sostenuto che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con le ragazze del programma Passaparola. Tuttavia, queste affermazioni non sono state supportate da alcun elemento concreto e la questione è diventata virale sul web. Gerry Scotti ha limitato i commenti sul suo profilo Instagram a causa dei giudizi negativi ricevuti.

Articolo precedente
Avvocato Esperto Contenzioso
Articolo successivo
Minecraft: La Prima Grande Battaglia!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.