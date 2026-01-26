Tribunale di Milano blocca Falsissimo di Corona

Il tribunale di Milano ha bloccato il podcast “Falsissimo” di Fabrizio Corona, che è quindi costretto a fermarsi. I legali di Alfonso Signorini avevano presentato un ricorso d’urgenza, chiedendo ai giudici di vietare a Corona di pubblicare online contenuti sull’ex conduttore del Grande Fratello Vip. Il ricorso è stato accolto e la puntata prevista per la serata di lunedì non potrà essere trasmessa.

Nel frattempo, Corona ha sollevato un altro caso durante una serata in discoteca, facendo illazioni su Gerry Scotti. Quest’ultimo ha chiuso i commenti ai suoi post su Instagram a causa delle numerose supposizioni dei suoi follower. Il giudice Roberto Pertile ha ordinato di bloccare l’uscita del nuovo episodio del format di Corona e di rimuovere i contenuti già pubblicati nel podcast Falsissimo dal web. Inoltre, Corona dovrà consegnare tutti i dispositivi utilizzati per realizzare le puntate del podcast entro due giorni.

Corona ha anche accostato Gerry Scotti al presunto “sistema Signorini” e ha sostenuto che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con le ragazze del programma Passaparola. Tuttavia, queste affermazioni non sono state supportate da alcun elemento concreto e la questione è diventata virale sul web. Gerry Scotti ha limitato i commenti sul suo profilo Instagram a causa dei giudizi negativi ricevuti.