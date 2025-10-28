Tribunale di Civitavecchia e sport: esito controversia ASR Canottaggio

Il Tribunale di Civitavecchia ha parzialmente accolto la richiesta del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. contro l’ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia e il suo ex presidente, Roberto D’Ottavio. La causa riguardava il mancato pagamento di fatture per la fornitura elettrica, che ammontavano a oltre 202mila euro tra marzo 2015 e dicembre 2020.

Il contratto di fornitura energetica era stato firmato da D’Ottavio nel 2013. Il Servizio Elettrico Nazionale ha fatto valere il credito, lamentando il mancato pagamento di diverse fatture. D’Ottavio ha ribattuto di non aver sottoscritto il contratto e ha chiesto di coinvolgere altri membri del consiglio direttivo. Alcuni di questi, compreso Luciano Pagliarini, non si sono presentati in tribunale.

Dopo aver esaminato la documentazione, il Tribunale ha confermato la validità della firma di D’Ottavio sul contratto. Tuttavia, ha accolto parzialmente un’eccezione di prescrizione biennale, riducendo il credito a 168.312,18 euro per le fatture emesse dopo marzo 2018, in base alla normativa attuale.

In base all’art. 38 del Codice Civile, il Tribunale ha stabilito la responsabilità solidale dell’associazione e di D’Ottavio, escludendo quella degli altri membri del direttivo poiché non hanno effettuato gestioni dirette.

Infine, D’Ottavio e l’ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia sono stati condannati a pagare 168.312,18 euro, più interessi. Entrambi sono stati anche condannati a coprire le spese legali, stimate in 7.052 euro ciascuno, con le spese per le parti contumaci dichiarate irripetibili.