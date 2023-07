Triboo, si dimette il consigliere Manuela Figini

– Triboo, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, ha ricevuto le dimissioni del consigliere Manuela Figini, rassegnate per sopravvenuti impegni professionali. Il consigliere dimissionario non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica e, alla data delle dimissioni, non detiene azioni di Triboo.

Il CdA provvederà alla cooptazione di un nuovo consigliere nel corso della prossima riunione consiliare.

Foto: Benjamin Child on Unsplash