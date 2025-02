Triangolo rovesciato, Helena e Javier molto vicini nella notte: “Sei speciale e bellissima”

Nel reality del Grande Fratello, la situazione amorosa tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes ha avuto un cambiamento significativo. Dopo un periodo in cui Zeudi e Javier sembravano avvicinarsi, durante la festa per il capodanno cinese, Javier e Helena hanno trascorso la serata insieme, attirando l’attenzione degli altri concorrenti. Zeudi ha manifestato il suo supporto per la possibile relazione tra Javier e Helena, ribadendo la sua volontà di farsi da parte.

Amanda ha poi incoraggiato Javier, sottolineando quanto fosse evidente il suo interesse per Helena e suggerendo che esprimesse i suoi sentimenti. Javier, parlando con Federico, Amanda e Ilaria, ha ammesso di essersi trattenuto, affermando di non sapere se la sua paura fosse il motivo della sua incertezza.

Durante la notte, Javier e Helena si sono appartati in piscina, dove Helena, commossa dalla musica di Elton John, ha espresso i suoi desideri di essere amata e di avere una famiglia. Javier l’ha confortata, evidenziando quanto fosse speciale e rassicurandola sul fatto che un giorno sarebbe stata una grande madre.

Nonostante l’atmosfera romantica e la pressione degli altri concorrenti per un bacio, quello che sembrava un momento decisivo non si è concretizzato. La situazione rimane incerta, con il pubblico e i concorrenti in attesa di sviluppi in questa intricata storia d’amore.