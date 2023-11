Triangolo Perla-Mirko-Greta: Sophie Codegoni dice la sua

Il triangolo fra Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti è l’argomento di punta dell’attuale edizione del Grande Fratello e la stessa Sophie Codegoni, conduttrice di Casa Chi, ha voluto dire la sua a riguardo. Dopotutto lei di triangoli se ne intende.

“Ero team Perla” – ha esordito – “Ma se mi dovessi realmente esporre, dico Mirko di trovare una quadra nella sua vita. Nel senso che non puoi illudere due donne così allo stesso tempo. Durante la puntata io l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla e né nei confronti di Greta. È lì che ride e si gode il momento. Però non ricorda che a casa ha una fidanzata e lì ha una ex fidanzata?”.

E ancora:

“A casa c’è sempre una fidanzata che ti guarda e lì comunque c’è la tua ex che hai lasciato per la tua fidanzata attuale. Quindi ad un certo punto è divertente da guardare però… Diciamo che io non apprezzo i triangoli amorosi quindi direi a Mirko che si deve riprendere un attimo! Questo è il mio vero pensiero in realtà, ma vedremo!”

Triangolo Perla-Mirko-Greta, Sophie Codegoni è #TeamPerla

La conduttrice di Casa Chi ha poi ribadito di essere team Perla e di capire la sua situazione, avendo fatto lei stessa il Grande Fratello.