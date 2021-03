TREVISO – Un uomo di 70 anni è stata arrestato dai carabinieri con l’accusa di duplice omicidio aggravato per la morte della moglie, Franca Fava, 68 anni, e di un’ amica, Fiorella Sandre, 74, rimaste carbonizzate nell’incendio della casa della coppia.

L’episodio avvenne il 10 giugno 2020 a Castagnole di Paese, nel Trevigiano. Il rogo dell’abitazione risultò essere stato appiccato intenzionalmente. L’uomo era già indagato dalla procura di Treviso. L’ordinanza di custodia, emessa dal gip di Treviso, è stata eseguita dai carabinieri di Montebelluna.

Il movente del duplice omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata la volontà dell’uomo di incassare il premio assicurativo per i danni dell’incendio alla casa e per la morte delle due donne, ipotizzabile in alcune centinaia di migliaia di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati in mattinata.