Treviso, auto contro platano a Motta di Livenza: morte due ragazze

Due giovani decedute e due feriti: è il bilancio del tragico incidente avvenuto sabato notte tra Motta di Livenza e Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Una Bmw 420 guidata da un giovane di Pordenone, rimasto ferito, è finita contro un platano. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Conegliano. A perdere la vita una 19enne di origini greche residente a Ponte di Piave (Treviso) e una 17enne di Oderzo. Gravemente feriti un 19enne del pordenonese condotto in ospedale a Treviso e un 18enne da Motta di Livenza trasportato in ospedale a Mestre.

Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani erano a bordo della Bmw 420, condotta dal pordenonese rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamento, mentre circolava in via Sant’Antonino, da Motta di Livenza verso Gorgo al Monticano, è fuoriuscita dalla sede stradale andando a impattare contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

I carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti, hanno intanto ascoltato quattro giovani, che dovevano trascorrere la serata insieme alle gruppo rimasto coinvolto nell’incidente.