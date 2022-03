Nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha più volte detto di avere una sensibilità particolare che le permetterebbe di vedere il futuro. La showgirl però a Casa Chi ha confessato di non aver previsto la vittoria di Jessica Selassié, ma di essere comunque felicissima per il trionfo della principessa etiope.

“Sì è vero che io sento quello che può accadere. Però non avevo previsto la vittoria di Jessica, ma la desideravo. Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto. E Jessy è anche la mia vincitrice personale”.

La Trevisan ha anche fatto delle confessioni sulle coppie nate all’interno della casa di Cinecittà ed ha lanciato un macigno contro Soleil Sorge: “Quale coppia scoppierà prima? Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così. Basciano e Sophie, vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte. Lulù e Manuel sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri aiuto questo mi pizzica e mi fa cose’. Federica e Gianmaria li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato. La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera“.

Il GF è finito ma la Trevisan non ha sotterrato l’ascia di guerra…



Trevisan: “No, non tornerò insieme a Pago“.

Miriana ha anche dichiarato che lei e Pago non torneranno più insieme: “Mi fa tanto piacere che le persone siano così carine con me e lui e che sperino in un ritorno. Però detto questo, non accadrà e ne sono sicura. Io e lui ormai siamo come due grandi amici, quasi come fratello e sorella. Non è proprio possibile che torni l’amore. Poi abbiamo avuto così tante occasioni, se fosse stato destino ci sarebbe già stato il ritorno di fiamma. In ogni caso ci vogliamo un grande bene e stiamo spesso insieme per nostro figlio“.