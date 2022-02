Nuovo scivolone di Barù, che nella serata di carnevale ha attirato le ire dei fan di Miriana Trevisan. Durante la festa in maschera Giucas Casella ha chiesto a Jessica Selassié e al nobile toscano da cosa fosse vestita la Trevisan. La principessa ha risposto ‘da dama’, mentre il suo amico speciale è stato più volgare: “Lei è mascherata da zo***la“.

Sui social è scoppiata una grossa polemica e in tanti hanno attaccato il nipote di Costantino Della Gherardesca: “La signora Jessica che ride mentre Barù insulta Miriana dandole della “Z****LA”. Che sia per scherzo o meno, come mai la Princess non parte con le sue crociate come ha fatto con Nathaly? Semplicemente Barù è il suo amichetto del cuore, ecco perché sono poco credibili”. “Ennesima schifezza di Barù, questa volta ha usato un termine sessista che nemmeno voglio ripetere”. “Adesso non parte nessuna diffida? Vediamo cosa diranno tutti in casa quando vedranno l’insulto che è stato detto”. “Si sono indignati tutti per le frasi di Katia e adesso dobbiamo fare lo stesso per questo insulto”. “Barù gran cafone a rivolgersi in questo modo ad una donna, non importa se stesse scherzando o parlando del vestito“.

Non voglio difendere Barù – che ha indubbiamente sbagliato ad usare quella parola – però in Toscana termini come tegame (donna di facili costumi) o zo****a vengono spesso usati tra amici/amiche per scherzare.

Biagio difende la sua Miriana Trevisan.

Subito dopo aver scoperto della frase rivolta alla sua amata, è intervenuto Biagio D’Anelli. Il dj ha attaccato Barù e si è augurato di poter avere un confronto con il gieffino: “Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia. Spero anche di guardarti negli occhi“.

L’ex concorrente tornerà nella casa del GF Vip per un faccia a faccia con Barù?

Baroccio che da della zocc a miriana ! Uomo 🤮 #gfvip — Malgytrash (@malgytrash) February 27, 2022

Ciò che ha detto Barù su miriana non è bello sicuramente ma è anche vero che Biagio ha fatto il post perché non si parla di lui sugli schermi da un bel po’ quindi ha bisogno di visibilità. Quando altri l’hanno offesa lui è stato zitto. #GFvip — Francesca (@Mavi_frx) February 27, 2022