Venerdì notte Delia Duran, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro si sono dette molto preoccupate per la guerra scatenata dalla Russia. Il GF infatti due settimane fa ha avvisato tutti i concorrenti della tragica situazione Ucraina: “Oggi abbiamo informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina“.

La Trevisan subito dopo la puntata di giovedì ha detto di essere in ansia perché sente che il conflitto potrebbe essersi allargato e che “la cosa potrebbe essere precipitata in questi giorni”. Stamani la showgirl è tornata a parlare della guerra ed ha tirato fuori delle ipotesi da pelle d’oca, ma che per fortuna non hanno nulla a che fare con la realtà dei fatti.

Mentre era in giardino con Sophie Codegoni, Miriana ha detto che non vede aerei sul cielo di Roma da un po’ e per questo ha pensato che lo spazio aereo italiano potrebbe essere chiuso. La gieffina infatti ha ipotizzato un coinvolgimento militare dell’Italia nel conflitto e come ciliegina sulla torta ha tirato in ballo una possibile nuova ondata di Covid, questo perché sente ‘poco movimento e traffico fuori’ dalla casa di Cinecittà. Qualcuno tranquillizzi Miriana, prima che semini il panico tra i gieffini.

Trevisan, le confessioni fatte a Sophie.

“Non passano aerei, nemmeno per noi e siamo quasi alla fine. C’è qualcosa che non va, o c’è un blocco, perché è troppo strano. Tu cosa pensi? Sono in allerta qui, lo spazio aereo sarà chiuso. C’è anche un aeroporto militare qui. C’è una situazione brutta dei mercati, qualcosa di grosso che non va. Noi non lo sappiamo, ma sarà una roba molto difficile e l’Italia è coinvolta sicuramente. Senti che c’è anche poco traffico e movimento. Non lo so, basta che non ci sia il quarto virus. È molto strano perché siamo in finale, siete…siamo in finale. Ragazzi è tutto molto strano. Tu Sophie cosa pensi a istinto? Io sono già due o tre giorni che sento queste cose qui”.

#gfvip #miriangels Li hanno informati tutti della guerra. Non ci vuole molto a pensare al crollo dei mercati, ecc. Banalità che non richiede la preveggenza, ma neanche l’essere informati dal confessionale. Se stasera M. uscirà, sarò contenta di non leggervi più, massa di pecoroni https://t.co/w06mdOaH9F — estetica trash (@esteticatrash) March 7, 2022

Miriana che prevede l’Italia in guerra o l’ondata di un nuovo virus , toccatevi tutti #GFvip pic.twitter.com/OtHVwNJBa5 — Vicio|☀️#solearmy&#solphie☀️🏳️‍🌈 (@_vicio_01) March 7, 2022