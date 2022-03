La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è giunta al capolinea. Oggi ospite a Verissimo l’ex gieffina ha messo un punto ed ha rivelato di aver lasciato il suo compagno. Rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, la Trevisan ha spiegato i motivi che l’hanno portata a dire addio all’opinionista.

Poi lui è uscito e mi è dispiaciuto perché avrei voluto conoscerlo meglio. Quando è tornato la prima volta ok, ma quando è rientrato fisicamente sentivo che c’era qualcosa di strano. Gli ho chiesto ‘c’è qualcosa che non va e ci sono amici che ci hanno tradito?’ Lui mi ha detto di sì. Poi gli ho chiesto ‘hai visto mio figlio e la mia famiglia? E lui mi ha detto di no, ma lo sentivo freddo, anche quando mi baciava, c’era qualcosa che non andava. Anche quando mi baciava, ad esempio il andavo sotto le lenzuola per baciarlo e lui tirava via le coperte”.

“Questa sarà l’ultima volta che parlerò di lui. Non mi pento di nulla, mi ha fatto sorridere e stare bene nella casa del GFVip. Io non lo conoscevo affatto e non l’avevo mai visto. C’erano tanti avvertimenti, aerei ecc, ma io volevo andare avanti con le mie sensazioni. Abbiamo giocato ed è nata questa storia e mi sono lasciata andare. Non avevo attrazione fisica, piuttosto era mentale.

“Sono uscita dalla casa del GFVip con un peso nel cuore su di lui. E anche lì lo sentivo freddo e non mi guardava negli occhi. Anche durante la pubblicità era freddissimo. Finita la trasmissione avevo tutti ad abbracciarmi e lui non c’era. Dopo sono andata nel camper con Clarissa a rilassarmi e arriva lui che mi dice di stare con la mia famiglia. Il giorno dopo sono stata con mio figlio, mia madre, la zia, gli amici, la cugina e vogliono sapere tutto.

Poi verso le 18 del martedì volevo parlare con lui da sola e lo vedo a Pomeriggio 5 che si lamenta di non avermi sentita. Quindi io gli ho mandato un messaggio dicendogli ‘guarda che sono qui per te adesso’. Lui mi ha detto che stava lavorando e dopo un’ora mi ha chiamato molto freddo. Poi attacca e la mattina dopo l’ho visto a Mattino 5 dove ha detto che lo avrei utilizzato. A questo punto per me questa storia finisce qui, perché sono una nuova Miriana Trevisan. Non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio, una persona volta faccia. Ha detto cose assurde in televisione.

Per me la decisione è presa, per rispetto tuo ne ho parlato, ma non ne voglio più parlare, mai più. Mi sento tradita. – ha concluso la Trevisan – Ho già fatto soffrire mio figlio per un’altra storia, non ricapiterà più e non ne voglio più parlare”.