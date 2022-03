C’è dell’astio fra Miriana Trevisan e Sonia Bruganelli?

Il rapporto fra le due non è mai stato idilliaco e più volte l’opinionista ha detto la sua sottolineando scivoloni e gaffe di Miriana Trevisan. In una delle ultime puntate, ad esempio, l’ha ripresa dicendole:

“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo cinque mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età, che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana? Se una persona l’hai aiutata.. Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile. Se sai dopo cinque mesi che una persona ha un punto debole, perché continui a mettere il dito nella piaga e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola”.

L’antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Miriana Trevisan avrebbe secondo Novella 2000 radici profonde. In una vecchia intervista rilasciata su Rai Radio2, infatti, la vippona parlando di Paolo Bonolis avrebbe detto: “È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio, ma alcune volte è un po’.. Va beh, meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie…“.

Trevisan, Bruganelli: astio nato a causa di una risposta su Paolo Bonolis? Sonia svela la verità

Le parole di Miriana Trevisan su Paolo Bonolis in realtà non c’entrerebbero niente con l’antipatia provata da Sonia Bruganelli. Fra le pagine di SuperGuidaTv, infatti, l’opinionista ha confessato di non essere neanche a conoscenza di quella dichiarazione.

“Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro”.

Direi che è stata molto chiara.