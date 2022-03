Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno provato in più occasioni a confrontarsi, ma ogni volta è finita con una bella catfight a suon di “falsa, subdola sei tu che sparli di me di continuo“. Il GF Vip adesso è finito, ma ieri sera Soleil ha confermato la sua antipatia per la Trevisan, che ha eletto gieffina più insopportabile di questa edizione.

“La persona più insopportabile di questo GF Vip? Oh God, easy peasy lemon squeezy, senza ombra di dubbio Miriana Trevisan. A un certo punto sembrava quasi ci fosse stato un avvicinamento. In realtà c’ho provato più volte. Anzi se ricordate bene all’inizio avevamo quasi legato, perché lei ha una cosa che mi piace. – ha dichiarato la Sorge al GF Vip Party – Ha questo lato un po’ sbarazzino, un po’ matta, un po’ wild con la testa tra le nuvole e questa cosa mi piaceva. Sono caratteristiche con cui mi trovo spesso. Quindi nel gioco molto bello, poi alla lunga siamo davvero due opposti. Ci trovavamo sempre a scontrarci, ma era una cosa che accadeva di continuo. Io provavo a metter e il punto sulla questione e lei no, doveva sempre continuare. Quindi a un certo punto mi sono detta ‘sai che c’è zia? Adios’”.

La cosa/persona più insopportabile di questi 6 mesi. Soleil :” senza dubbio MIRIANA “

STO GODENDO COME UN RICCIO!#GFvip #Gfvipparty #SoleArmy — Mala⭐️ (@_El_Mala) March 14, 2022

Trevisan e il nuovo attacco di Biagio D’Anelli al GF Vip.

Non soltanto Soleil, ieri sera anche Biagio D’Anelli ha lanciato delle shade a Miriana. L’ex fidanzato (visto che è stato lasciato a Verissimo) della Trevisan l’ha presa in giro per la sua iconica frase ‘non ho il pin del mio iPhone, lascia il tuo numero al mio agente‘. Proprio per lanciare una frecciatina alla sua ex, ieri sera poco prima della finale D’Anelli ha ricreato la scena con i suoi colleghi eliminati dal Grande Fratello Vip.

L’ex gieffino è anche stato beccato mentre si divertiva con una ragazza in discoteca. Federica Panicucci ha trasmesso le immagini a Mattino 5.

Biagio D’Anelli alla consolle tra musica e balli, si è già consolato dopo Miriana?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z6IahAp2VJ — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022

Io però ho una busta choc gold, in anteprima mondiale vi mostro le immagini della nuova fidanzata di Biagio…