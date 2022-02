Momento di confessioni tra Miriana Trevisan e Davide Silvestri. Ieri notte la gieffina ha rivelato al coinquilino di aver subito un torto da parte di un personaggio famoso e di non aver reagito come si deve. Il sito del GF Vip sintetizza così le dichiarazioni della concorrente: “Il pentimento della Trevisan, la confessione. Miriana fa una rivelazione a Davide: ha ricevuto un torto da un Vip misterioso, e si dichiara pentita per non aver reagito con decisione“.

“Se delle persone mi hanno fatto un torto mi difendo perché non sono del tutto idiota. Io cerco di fare tutto quello che posso con le forse che ho in quei momenti. Di solito me la vedo da sola con me stessa. Credimi che in passato ho fatto una di quelle ca**ate. Sono pentita di una cosa, non lo dico, cerco soltanto di raddrizzare la cosa. Cose qui dentro? No peggio. No, non voglio dire il fatto perché veramente me la sto pulendo dentro da sola ancora oggi e voglio trovare una soluzione.

Davide, parlo di una questione fuori, non mi sono difesa in una situazione che era… in cui dovevo difendermi. Chi mi ha attaccato? Posso dire che era un momento in cui non dovevo permettere un certo atteggiamento. – ha continuato Miriana Tevisan – No non posso, non mi sono difesa. Basta, non lo voglio dire perché me la sto sistemando bene. Le cavolate si fanno, però poi si possono raddrizzare. Adesso ho capito che non si fa così, non si lascia passare”.