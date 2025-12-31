6.9 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Video

Trevi rinasce: promesse non mantenute?

Da stranotizie

La gestione dei siti storici è fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale. La Fontana di Trevi sta subendo interventi di rinnovamento. Il progetto prevede una nuova configurazione della fontana.

