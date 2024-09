Trevi, Alantra avvia copertura con Buy e target price di 0,45 euro

Alantra ha iniziato a seguire il titolo Trevi, un’azienda quotata su Euronext Milan attiva nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, assegnandole una raccomandazione “Buy” e un target price di 0,45 euro per azione, suggerendo un potenziale rialzo del 60%. Gli analisti di Alantra evidenziano la riuscita ristrutturazione di Trevi dopo aver affrontato sfide significative, con ricavi di 607 milioni di euro previsti per il 2023, di cui oltre il 90% derivanti dalle vendite internazionali e un EBITDA del 12%. La strategia dell’azienda per il periodo 2023-2027 si focalizza su una crescita sostenibile e una maggiore redditività, puntando a settori quali le infrastrutture di trasporto e i lavori marittimi.

Alantra prevede una crescita costante delle entrate di Trevi per il periodo 2023-2026, con ricavi totali in aumento a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,6%, aumentando da 607 milioni di euro nel 2023 a 676 milioni di euro nel 2026. Questo sviluppo è supportato da un solido backlog di progetti, che ammonta a 789 milioni di euro a giugno 2024, con iniziative infrastrutturali chiave in aree promettenti come Arabia Saudita, Europa, Nord America e APAC. La divisione Soilmec, che sta recuperando da difficoltà pregresse, giocherà un ruolo positivo, concentrandosi su prodotti ad alto margine, come idromulini compatti e tecnologie a basse emissioni.

Alantra stima che l’EBITDA crescerà da 72 a 87 milioni di euro, con margini incrementali dal 12% al 13% entro il 2026, grazie a un attento controllo dei costi e a economie di scala. Gli sforzi di deleveraging dovrebbero portare la leva finanziaria di Trevi a scendere da 2,7x a 2,0x nel periodo 2023-2026, supportati da una gestione rigorosa del flusso di cassa e da un miglioramento nell’efficienza del capitale circolante.

Con un ritorno sugli investimenti previsto superiore al 12%, un rendimento del flusso di cassa libero del 24% e un forte posizionamento competitivo, Alantra conclude che Trevi rappresenta un’interessante opportunità di investimento a lungo termine.