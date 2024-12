Treppiede Smartphone Auto-Tracciabile con AI e Telecomando – Supporto Estensibile per iPhone/Android, Senza App Necessaria

Price: 29,99€

Descrizione prodotto

Clip per telefono staccabile

Supporto per telefono staccabile da utilizzare come supporto da tavolo per il telefono cellulare per lo streaming live, la visione di TV e video.

Interfaccia standard da 1/4

Il treppiede per l’inseguimento automatico del volto è dotato di un connettore standard da 1/4″ sul fondo che si monta su un treppiede con attacco a vite da 1/4″.

Streaming intelligente dal vivo

Il miglior regalo per YouTuber, Vlogger e qualsiasi altro influencer video, per semplificare le riprese.

Pile ‏ : ‎ 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,5 x 9,5 x 22 cm; 45 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Qirita

ASIN ‏ : ‎ B0CGXMFB94

Numero modello articolo ‏ : ‎ P02

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

【Rotazione 360° Tracciamento Automatico Viso】il adotta una fotocamera AI, che può monitorare automaticamente il viso e il movimento, supporta le modalità di tracciamento orizzontale e verticale, liberare le mani e rendere più facile la tua video chat o la trasmissione in diretta. Rotazione automatica a 360 gradi per tracciare, ruoterà automaticamente con te mentre ti muovi, è possibile regolare manualmente il collo per le riprese in inclinazione e regolare facilmente l’angolo di ripresa.

【Controllo Gestuale e Telecomando Wireless】Grazie al sistema di tracciamento intelligente integrato, il nostro supporto per telecamera intelligente non richiede il download di alcuna APP, basta fare clic sul pulsante di accensione e iniziare a scattare. È possibile face to lens utilizzare il gesto “Ok” per avviare il tracciamento e il gesto “Palm” per metterlo in pausa, oppure collegarlo e controllarlo con il telecomando wireless. Si consiglia di utilizzarlo a una distanza di 1~3 metri.

【Palo Estensibile e Clip Telefono Staccabili】Il supporto per cellulare a inseguimento automatico è dotato di un’asta estesa dal design nascosto, che può essere facilmente estratta tirando verso l’alto per aumentare l’altezza di ripresa. La clip per cellulare può essere staccata e utilizzata come supporto da tavolo per cellulare per guardare video, programmi TV, ecc. Il clip per la maggior parte degli smartphone da 2.5 a 3.7 pollici (65-95mm), Compatibile con iPhone, Samsung, Huawei,ecc.

【Mini Selfie Stick con Batteria Ricaricabile】Non c’è più bisogno di attrezzature fotografiche ingombranti, questo supporto per movimento da tavolo ha un corpo mini, dimensioni: 8,7*3,7″ (22*9,5 cm), pesa solo 9,5 once (270 g), adatto per essere trasportato nello zaino, telefono include una batteria ricaricabile da 1200mAh e porta di ricarica Type-C. Con una ricarica completa, il sostegno per fotocamera durerà fino a 4 ore, dandoti i risultati che desideri costantemente.

【Supporto per Tracciamento del Viso con Interfaccia Universale】La base può essere facilmente staccata e sostituita con un’interfaccia standard da 1/4 di vite, rendendola compatibile con altri treppiedi. Ciò significa che è possibile utilizzarlo con altri treppiedi per regolare l’altezza o le diverse angolazioni di ripresa, offrendo maggiore flessibilità e convenienza per le vostre esigenze di registrazione video.