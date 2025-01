Treppiede Selfie Estensibile 180cm con Telecomando per Smartphone e Fotocamera, Compatibile con iPhone e Samsung

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 19,99€

(as of Jan 20, 2025 03:00:34 UTC – Details)





Descrizione prodotto



1 Ampia Compatibilità

2 Telecomando Senza Fili

3 Angolo Regolabile

4 Leggero e Portatile



1 Treppiede per Telefono

2 Bastone per Selfie

3 Treppiede da Tavolo

4 Angolo Alto

Pile ‏ : ‎ 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21,3 x 5,6 x 4,1 cm; 393 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ SelfieShow

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0C6KDQQMD

Numero modello articolo ‏ : ‎ Q16SS

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

✅【Design Multifunzione】: Il selfie stick tripod per smartphone SelfieShow con telecomando è un dispositivo innovativo che combina tre strumenti in uno – selfie stick, supporto per smartphone e treppiede. È perfetto per scattare foto e video in diversi scenari, che tu sia in viaggio, vlogging, live streaming o scattando foto di famiglia. Il design multifunzionale lo rende uno strumento versatile e utilizzabile in ogni situazione, un accessorio irrinunciabile per gli appassionati di fotografia.

✅【Treppiede Stabile & Ampia Compatibilità】: Le gambe lunghe pieghevoli incorporate e i piedini antiscivolo rendono la base più grande e più stabile rispetto ai vecchi modelli, non dovrete più preoccuparvi della fragilità e dell’instabilità del vecchio supporto per telefono. Compatibile con smartphone di dimensioni comprese tra 6 e 10 cm. Dotato di un attacco a vite da 1/4″ per la maggior parte delle fotocamere digitali, action cam, webcam e videocamere.

✅【180cm Extra Lungo Treppiede & Rotazione libera】: Con le aste telescopiche regolabili a 8 sezioni, nostro treppiede per telefono cellulare portatile può estendersi da 33.3 cm a 180 cm, puoi scegliere liberamente l’altezza migliore per te. Supporta la rotazione della testa di 255° e la rotazione del supporto del telefono di 360°, definisci liberamente l’angolo di ripresa da solo e sblocca più possibilità fotografiche.

✅【Leggero e Portatile】: Il selfie stick tripod per smartphone SelfieShow è progettato pensando alla portabilità. Con una lunghezza piegata di soli 33.3cm e un peso di 393g, è incredibilmente leggero e facile da trasportare. Puoi facilmente inserirlo nello zaino e portarlo con te ovunque tu vada, rendendolo il compagno di viaggio perfetto. La sua dimensione compatta lo rende anche ideale per attività all’aperto come escursioni, campeggio o ciclismo, poiché non ti appesantirà.

✅【Foto e Video Mani Libere】: Con il telecomando wireless staccabile, puoi scattare foto e video a mani libere. Questa funzione è particolarmente utile quando ti trovi in un luogo affollato o caotico, poiché puoi posizionare il treppiede e allontanarti per scattare la foto senza preoccuparti di tenere il telefono. Ciò ti consente di scattare foto e video più creativi e professionali, senza il fastidio di tenere il telefono.