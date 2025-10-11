Trentola Ducenta: cresce il dibattito civico e l’unità sociale

A Trentola Ducenta l’associazione “Insieme per la Città” sta guadagnando sempre più attenzione tra i cittadini. Recentemente, un gruppo numeroso di residenti ha chiesto di incontrare i rappresentanti dell’associazione per discutere temi rilevanti per la vita sociale e amministrativa del territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione di molti cittadini, tra cui alcuni che si avvicinavano per la prima volta all’associazione. La loro presenza ha arricchito il dibattito, portando nuove idee e prospettive sulle questioni più sentite in città. Tra i membri storici del gruppo si annoverano diversi nomi noti, tra cui ex amministratori e attivisti locali.

Michele Griffo, ex sindaco e promotore del progetto “Insieme per la Città”, ha fornito una visione strutturata e concreta, mirata a costruire relazioni stabili e trasparenti con la comunità. Durante l’incontro sono stati affrontati vari temi, tra cui il recupero di circa due milioni di euro da parte dell’ente comunale, argomento già trattato in Consiglio comunale dall’opposizione. L’associazione intende trovare modalità chiare per destinare tali risorse a servizi di pubblica utilità.

Un altro punto importante del dibattito è stato l’immigrazione, affrontata in modo costruttivo, che ha considerato non solo la sicurezza, ma anche l’integrazione e l’assistenza. Si è discusso di un approccio equilibrato per unire legalità, solidarietà e coesione.

Infine, è stata sollevata la questione del sistema fognario, con l’intento di promuovere maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione dei progetti. L’associazione ha confermato l’intenzione di organizzare incontri periodici per favorire il dialogo e generare soluzioni condivise per il futuro di Trentola Ducenta. Nuovi appuntamenti saranno programmati nei prossimi giorni.