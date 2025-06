Trento: via libera all’abbattimento di 800.000 uccelli!

In un contesto segnato da crescenti preoccupazioni per la biodiversità e il rispetto delle normative europee, una recente decisione ha sollevato polemiche significative. L’autorizzazione all’abbattimento in deroga di oltre 800 mila uccelli selvatici ha attirato critiche da parte di diverse figure politiche e ambientaliste.

La consigliera provinciale Lucia Coppola di Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato questa decisione presa dalla Conferenza Stato-Regioni, avvenuta il 12 giugno, come un grave passo indietro nella protezione della biodiversità e una chiara violazione della Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. La Coppola ha avvertito che questa scelta potrebbe esporre l’Italia a procedimenti di infrazione con sanzioni economiche.

Nel 2023, un europarlamentare verde era riuscito a fermare simili pratiche grazie alla collaborazione con associazioni ambientaliste e al dialogo con la Commissione europea. Tuttavia, secondo la Coppola, il Governo Meloni sta retrocedendo di 15 anni, assecondando le lobby venatorie. Per il 2025, sono stati autorizzati 581.302 fringuelli e 230.379 storni da abbattere, suddivisi tra varie regioni italiane, con la provincia di Trento che avrà il compito di abbattere 12.829 fringuelli.

Coppola sottolinea che le deroghe possono essere attivate solo in casi eccezionali e per piccole quantità. Ha anche evidenziato che l’uso di tali deroghe è stato abusato in passato, portando a una condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Ue nel 2010. Infine, la consigliera ha attaccato l’idea che la caccia possa essere giustificata da motivazioni tradizionali, rilevando che il rispetto della conservazione dell’avifauna deve prevalere. Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato una feroce opposizione a questa deriva filo-venatoria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ildolomiti.it