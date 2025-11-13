Trento si prepara a un duello di pallavolo con Melendugno

Sabato sera, alle 20:30, il Pala Sanbàpolis di Trento sarà il palcoscenico di un’importante sfida dell’ottava giornata d’andata di Serie A2. La Narconon Volley Melendugno, attualmente terza in classifica, affronterà l’Itas Trentino, capolista del girone A, distante solo due punti.

La partita rappresenta un’ottima opportunità per le salentine di testare la loro forza e confermare quanto di buono mostrato nella recente vittoria contro C.B.L. Costa Volpino. L’Itas Trentino scenderà in campo con la determinazione di riscattarsi dopo una sconfitta in casa contro Messina. Nonostante l’assenza di due giocatrici per infortunio, rimane una squadra competitiva, pronta a difendere il primo posto davanti al proprio pubblico. Per Melendugno sarà fondamentale non solo la tecnica, ma anche la grinta e la mentalità di squadra.

Il match sarà ricco di storie personali, con tre atlete che hanno condiviso esperienze tra le due squadre. Jessica Joly e Maria Teresa Bassi ritorneranno al Pala Sanbàpolis, dove hanno giocato con Trento, mentre Erica Andrich sfiderà le sue ex compagne del Melendugno.

Joly ha dichiarato: “Sappiamo che l’Itas Trentino è una squadra forte e vogliono riscattarsi, ma noi non saremo da meno. Dobbiamo essere aggressive e unite, lottando punto su punto per ottenere il miglior risultato possibile.”

Il Pala Sanbàpolis si prepara a ospitare una serata di grande pallavolo, con la tensione della sfida per la vetta, la voglia di riscatto delle trentine e l’emozione degli incontri tra ex compagne. Sarà un match di altissimo livello.