E’ morto Gunther Mair, l’ex calciatore trentino ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere stato attaccato da uno sciame di vespe, mentre era in montagna a passeggiare. L’ex portiere, originario di Merano, sessantenne, tra gli anni ’80 e ’90 giocò nel Trento, nel Rovereto e nell’Arco, e attualmente allenava le giovanili dell’US Levico Terme. E’ stata la società a dare notizia della morte di Mair su Facebook. “Una notizia tragica che non avremo mai voluto dare. Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non c’è l’ha fatta. La Società e tutto il mondo gialloblù abbracciano increduli e commossi la moglie Aurora, i figli Mirko e Michael, certi che dall’alto il nostro Gunterone continuerà a seguire con occhio attento la sua famiglia e i tanti portieri che con tanto amore ha cresciuto in questi anni. Ciao Gunther”.

Fonte