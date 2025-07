Trento in prima linea: Regole etiche per l’IA pubblica

Nel contesto dell’evoluzione tecnologica, la gestione responsabile dell’intelligenza artificiale (IA) è diventata cruciale per le amministrazioni pubbliche. Il Comune di Trento ha adottato un nuovo regolamento per regolamentare l’uso dell’IA, puntando su un approccio etico e trasparente.

Andreas Fernandez, assessore alla transizione ecologica e digitale, ha dichiarato che Trento è la prima città in Italia a implementare questo tipo di normativa. Il regolamento mira a garantire un utilizzo consapevole dell’IA, affrontando i potenziali rischi legati alla privacy e ai dati personali. Secondo Fernandez, l’uso superficiale dell’IA potrebbe esporre a gravi problemi, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle informazioni sensibili.

Il progetto è frutto di un lavoro durato un anno e si ispira a codici di condotta già esistenti presso l’Università di Trento e il quotidiano IlSole24Ore. L’accelerazione nell’adozione dell’IA, favorita dall’arrivo di piattaforme come ChatGPT, ha reso necessario il coinvolgimento della pubblica amministrazione. L’IA, se utilizzata correttamente, può snellire procedure e migliorare l’efficienza nella gestione dei documenti e delle politiche basate sui dati.

Per garantire la sicurezza dei dati comunali, il Comune ha adottato sistemi certificati, limitando l’uso di informazioni sensibili a un ambiente controllato. È prevista anche la fornitura di corsi di formazione per sensibilizzare i dipendenti sui rischi e le potenzialità dell’IA. Infine, il Comune intende rilasciare ulteriori documenti normativi per dettagliarne l’uso, sempre nel rispetto delle leggi sulla privacy.