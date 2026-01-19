Trento: 275 violazioni per abbandono rifiuti

Sono state accertate 275 violazioni per abbandono, deposito incontrollato o errato conferimento dei rifiuti sul territorio comunale di Trento. Il bilancio è il risultato dell’attività congiunta della Polizia locale e degli accertatori ambientali di Dolomiti Ambiente, impegnati in controlli sistematici e mirati.

Le irregolarità più ricorrenti riguardano la raccolta differenziata non conforme, come l’esposizione dei rifiuti in giorni o fasce orarie diverse da quelle previste dai calendari, l’errata separazione dei materiali e il conferimento di rifiuti riciclabili nella frazione indifferenziata. Le sanzioni amministrative vanno da 54 a 108 euro.

Il decoro urbano resta una priorità strategica dell’Amministrazione comunale, che sta intervenendo sulle isole ecologiche chiuse nei condomini più problematici, affiancando ai controlli percorsi di educazione ambientale rivolti a scuole, comunità e contesti condominiali. Parallelamente prosegue il rafforzamento dell’attività di vigilanza, con l’utilizzo delle fototrappole, strumenti con una funzione sia deterrente sia sanzionatoria.

Nel corso dell’anno la Squadra edilizia e ambiente della Polizia locale ha effettuato oltre cento controlli, sia su iniziativa diretta, concentrandosi nelle zone più sensibili, sia in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Il fenomeno interessa l’intero territorio comunale, dalle strade del Monte Bondone alle campagne di Ravina e Romagnano, dalle aree produttive di Trento nord alle zone collinari di Villazzano, Povo e Martignano.

Le criticità maggiori si riscontrano in prossimità delle isole ecologiche, dove sono frequenti abbandoni e conferimenti irregolari. Ricorrenti anche i sacchetti lasciati accanto ai cestini stradali o nei parchi pubblici. Più difficili da contrastare sono i casi di deposito di rifiuti di medie dimensioni, spesso indifferenziati, lungo strade secondarie, in aree boschive, terreni incolti o vicino ai corsi d’acqua.

Da ottobre è operativo un sistema di videosorveglianza mobile, installato nei punti più colpiti dal fenomeno, nel rispetto delle normative e con apposita segnaletica. Nei prossimi mesi è previsto l’acquisto di nuove fototrappole. A partire da domani, ogni martedì, Polizia locale e personale di Dolomiti Ambiente effettueranno sopralluoghi congiunti nelle aree più critiche, comprese le isole ecologiche condominiali e pubbliche.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, il sistema sanzionatorio è stato notevolmente inasprito. L’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali può comportare multe da 1.000 a 3.000 euro; se l’infrazione avviene con l’uso di un veicolo, è previsto anche il fermo amministrativo del mezzo per un mese. Per l’abbandono di rifiuti in aree non destinate al conferimento, è prevista una sanzione penale, variabile in base alla tipologia di rifiuto e al soggetto responsabile. Particolare attenzione è rivolta anche ai micro-rifiuti abbandonati da pedoni o da veicoli in sosta o in movimento, con sanzioni che variano da 216 a 866 euro.