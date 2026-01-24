Trentino: Tortèl e Groppello

La Val di Non celebra la propria identità enogastronomica con “Tortèl&Gropèl”, una rassegna che mette al centro il tortèl di patate, una sorta di frittella di patate croccante ma dal cuore morbido. L’evento unisce il goloso piatto tradizionale con il Groppello, raro vino rosso autoctono, custode di una storia vitivinicola antica.

Il Groppello è coltivato da cinque famiglie di vignaioli su pendii ripidi e terrazzati che si affacciano sul Lago di Santa Giustina, rappresentando la viticoltura “eroica” della Val di Non. La cura manuale delle vigne e il lavoro paziente dei produttori danno vita a un vino elegante, speziato, dalla spiccata acidità, capace di valorizzare ogni boccone di tortèl.

Il tortèl di patate è un rito conviviale che nasce attorno a un grande vassoio fumante posto al centro della tavola, da condividere senza formalismi. Viene accompagnato da formaggi dei caseifici della zona, lucanica, speck, mortandela, carne salada e dall’immancabile insalata di cavolo cappuccio con fagioli borlotti. La sua forza sta nella versatilità: ognuno costruisce il proprio piatto, trasformando il pasto in un momento di sperimentazione e di autentica condivisione.

I ristoranti aderenti a “Tortèl&Gropèl” propongono un menù dedicato, dove i protagonisti della kermesse vengono interpretati in svariate declinazioni. Tra agriturismi, osterie e ristoranti della Val di Non e delle valli vicine, l’offerta è ampia e attenta anche alle esigenze gluten free. Non mancano le masterclass dedicate a chi vuole imparare a cucinare il vero tortèl di patate, con uno chef alla scoperta di tutti i segreti della preparazione.