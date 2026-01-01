Trentino: risultati 2025 per artigianato, commercio e turismo

Il 2025 si è chiuso con risultati concreti nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo. Sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro per i negozi multiservizi nei piccoli centri, al fine di contrastare lo spopolamento della montagna. Sono stati introdotti nuovi criteri più inclusivi per l’apertura di esercizi commerciali, riducendo la distanza minima tra di essi e la superficie necessaria.

Sono state garantite tutte le risorse per finanziare le 1.078 domande presentate sul Terzo Bando Qualità in Trentino per le Olimpiadi, dalle imprese del commercio, del ricettivo e dei servizi, per un totale di 274 milioni di investimenti. Sono stati promossi sia la quarta edizione de “La Provincia incontra i Maestri Artigiani” sia l’aumento della presenza del Trentino all’Artigiano in Fiera. Sono stati approvati nuovi criteri per i contributi alle manifestazioni artigianali, con una particolare attenzione alla formazione dei giovani.

Nel turismo, la promozione e la montagna, con la Trentino Marketing, si è continuato a investire nella promozione del Trentino, in particolare sulle belle stagioni. Sono stati aumentati i contributi a tutte le Pro Loco trentine e finanziati 12 grandi eventi con un ampio numero di partecipanti e distinti da forte unicità e tipicità. Il Trentino ospiterà i Super Mondiali di Ciclismo nel 2031.

Per rendere la montagna più accessibile e viva, è stata approvata la nuova segnaletica per la mountain bike, lanciato il bando per diventare accompagnatore di media montagna e stanziato il massimo delle risorse per sentieristica, rifugi alpini, maestri di sci e guide alpine. Sono stati digitalizzati il sistema SCIA per gli spettacoli, supportati i nuovi progetti delle ATA per la mobilità sostenibile e i prodotti turistici, messo a terra il progetto “Garda Unico” con Lombardia e Veneto, rilanciati le Terme di Levico che hanno segnato un 2025 da record e promossa la prima edizione di FINE Wine Tourism Marketplace Italy.

Gli impianti a fune e sci hanno visto alcune novità nella normativa e la conferma della classificazione delle piste da sci secondo gli standard europei. La PANAROTTA ha riaperto grazie all’accordo con Lagorai 2002, mentre nel gennaio 2025 a BOLBENO è stato inaugurato il nuovo impianto di risalita e l’ampliamento della pista. È stata avviata la gara di progettazione per il primo tratto della funivia Trento-Sardagna-Monte Bondone.