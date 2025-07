Trentino Itas sfida Ziraat e Tours nella CEV Champions League

Il sorteggio della Main Phase della CEV Champions League 2026 ha designato i gironi della competizione, rivelando un quadro affascinante per le squadre partecipanti. La Trentino Itas, che ha già trionfato quattro volte in questo prestigioso torneo, è stata inserita nella Pool A.

Nel girone, la formazione italiana affronterà il Ziraat Bankkart Ankara, con cui ha già un passato recente avendo giocato contro in semifinale di CEV Cup a marzo, e i francesi del Tours VB. La quarta squadra del girone sarà determinata da un turno preliminare che si svolgerà tra il 21 ottobre e il 27 novembre 2025. La fase a gironi comprenderà sei partite, da disputare in andata e ritorno, con inizio previsto per il 10 dicembre 2025 e conclusione il 18 febbraio 2026.

Le prime due squadre di ogni girone e la migliore terza accederanno ai Play Off. Le seconde e la miglior terza saranno impegnate in ottavi di finale, in programma per il 4 e 11 marzo 2026, con l’obiettivo di ottenere tre posti per i quarti di finale, ai quali accederanno di diritto le prime classificate di ciascuna Pool.

Il calendario di Trentino Itas nella Pool A prevede le seguenti date di incontro: il 10 dicembre 2025 contro la vincitrice del turno preliminare, il 7 gennaio 2026 a Tours VB, il 21 gennaio 2026 contro Ziraat Bankkart ad Ankara, il 28 gennaio 2026 in casa contro Tours, l’11 febbraio 2026 in trasferta contro la vincitrice del turno preliminare e infine il 18 febbraio 2026 in casa contro Ziraat Bankkart. Le date possono subire variazioni a causa di esigenze televisive.