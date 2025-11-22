Trentino guarda agli Emirati Arabi Uniti

Trento sta guardando sempre più alla penisola arabica come partner commerciale per superare la crisi dei mercati tradizionali. Anche il Trentino sta seguendo questa tendenza.

Trentino Sviluppo ha organizzato un incontro di approfondimento sulle opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, che si è svolto a Rovereto e ha visto la partecipazione di 40 aziende.

L’export trentino negli Emirati si attesta sui 20 milioni di euro, concentrati per due terzi in apparecchiature e macchinari, seguiti dalle bevande e dai prodotti alimentari. L’import, di 5 milioni di euro, verteva invece in via quasi esclusiva sui prodotti metallurgici.

Simili le cifre, 6 milioni di euro, e la categoria merceologica di prodotti importati in Trentino dall’Arabia Saudita, che sono sempre metallurgici. Mentre di ben 46 milioni è l’export da Trento a Riyad, perlopiù macchinari e apparecchiature, seguite da prodotti alimentari e prodotti dell’industria della gomma e della plastica.

A livello nazionale, incrementano la bilancia commerciale anche i settori dell’oreficeria, delle costruzioni, dell’arredo, degli aeromobili e dell’industria petrolifera. Nei Paesi del Golfo è in corso una profonda trasformazione che li sta portando ad assumere ruoli sempre più significativi come mercati di destinazione diretti e come piattaforme di lancio verso altri mercati.

La direttrice dell’Area Internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, Daniela Pedrotti, spiega che la diversificazione diventa fondamentale alla luce delle complessità che stanno affrontando i mercati di sbocco tradizionali per l’export trentino. Per questo, come Trentino Sviluppo, stanno proponendo una serie di incontri per far conoscere alle aziende del territorio nuovi Paesi e opportunità.