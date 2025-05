Trentino: Governo impugna legge sul terzo mandato

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento riguardante il terzo mandato per i presidenti di giunta. La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha espresso dissenso contro questa decisione. Maurizio Fugatti, presidente della provincia, ha dichiarato di non voler commentare informazioni non ufficiali, ma ha sottolineato che un’eventuale impugnativa sarebbe una scelta politica legittima.

In merito al divieto del terzo mandato consecutivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato che tale principio è vincolante per i legislatori regionali e ha annullato l’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, ritenendolo in violazione della Costituzione. La sentenza numero 64 ha confermato il divieto per i presidenti di giunta eletti a suffragio universale e diretto, stabilendo regole chiare in materia di rielezione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com