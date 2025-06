Trentino Appartamenti: Turismo Extralberghiero in Crescita

Trentino Appartamenti: Ottimismo per il Turismo Extralberghiero

In Trentino, il settore extralberghiero si prepara all’estate 2025 con un atteggiamento ottimista, nonostante il dibattito nazionale sulle nuove normative sugli affitti brevi. Maurizio Osti, presidente dell’Associazione Trentino Appartamenti, riporta segnali positivi: le prenotazioni stanno aumentando, con una domanda che si sta orientando verso esperienze più autentiche e integrate nel territorio.

I turisti cercano autonomia e comfort: preferiscono appartamenti con giardini o spazi esterni, e la connessione alla rete è ormai fondamentale, soprattutto per le famiglie che praticano lo smart working. Questo ha contribuito a prolungare i soggiorni e a destagionalizzare il turismo, un obiettivo strategico per il settore.

A Trento, ci sono 488 appartamenti turistici operativi, di cui 138 gestiti in modo imprenditoriale. Osti sottolinea che queste strutture non sono la causa dell’emergenza abitativa, data la presenza di 12.000 appartamenti sfitti in città.

Tra le sfide principali c’è la necessità di promuovere il turismo nelle mezze stagioni, con offerte di esperienze diverse per bilanciare l’economia locale. Inoltre, la gestione digitale assume un ruolo sempre più centrale: una buona reputazione online è fondamentale per attrarre turisti.

Osti invita a mantenere un approccio pragmatico rispetto alle normative, poiché cambiamenti possono influenzare la gestione locale e le opportunità per i piccoli operatori. L’Associazione, oltre a rappresentare i proprietari, offre supporto operativo e normativo, creando una rete collaborativa per aumentare l’efficienza e la competitività del settore.

Fonte: www.lavocedelnordest.eu