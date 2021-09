Era il 19 settembre del 1991 quando i coniugi Erica e Helmut Simon, turisti germanici di Norimberga, trovarono dei resti umani durante un’escursione sul Giogo di Tisa, in val Senales, ai piedi del ghiacciaio del Similaum, nei pressi del confine italo-austriaco. Erano certi di aver rinvenuto il cadavere di un alpinista disperso, tanto che sul posto intervenne la gendarmeria austriaca per il recupero della salma e l’avvio degli accertamenti per il riconoscimento. Solo più tardi, quando i resti, ben conservati dal ghiaccio, furono esaminati ad Innsbruck, in Austria, gli esperti capirono di trovarsi di fronte ad uno dei più importanti ritrovamenti antropologici mai avvenuti: quel corpo, infatti, apparteneva a un uomo vissuto più di cinquemila anni prima, probabilmente 5.300 come stabilirà anni dopo l’esame al radiocarbonio. E con lui furono recuperati anche l’abbigliamento e alcuni manufatti dell’epoca. Tutto fu successivamente trasferito a Bolzano, visto che, per pochi metri, il luogo del rinvenimento ricadeva in territorio italiano.

A 30 anni di distanza Oetzi (questo il nomignolo che gli fu dato in onore della Oetztal, la valle vicina al luogo del ritrovamento) è una star mondiale indiscussa, e non solo per gli addetti ai lavori che da decenni studiano i resti per ricavarne preziosissime informazioni di carattere storico e genetico. Per capire quale livello di popolarità sia stata raggiunta dall’uomo del Similaum, basti pensare che nel 2007 l’attore statunitense Brad Pitt si fece tatuare la sagoma di Oetzi sull’avambraccio. È già, perché tra i vari primati attribuiti a Oetzi, c’è anche quello di primo essere umano su cui sono stati rinvenuti dei tatuaggi: 61 per la precisione, anche se sulla loro funzione (terapeutica o religiosa?) gli studiosi si sono divisi.

La mummia del Similaum nel corso degli anni è stata “vivisezionata”. Tante le scoperte che sono state fatte, a partire dalle cause della morte: quasi certamente, infatti, Oetzi fu assassinato, come testimoniano i resti di una punta di freccia in selce rinvenuti all’interno della spalla sinistra, non lontano dal cuore. Le analisi dei vestiti e delle scarpe fanno ritenere che si trattasse di un pastore, probabilmente appartenente ad una classe sociale medio-alta, considerando che aveva con sé manufatti in rame (un’ascia in particolare), metallo per l’epoca prezioso.

Ma, scienza a parte, Oetzi è una formidabile attrazione turistica. Ospite dal 1998 del Museo archeologico, in pieno centro a Bolzano, la mummia richiama (dati pre Covid) quasi 300mila visitatori all’anno. Visitatori che, tra l’altro, devono accontentarsi di ammirarlo da una finestrella di 30 centimetri per 40 che si affaccia su una sala dove i resti sono conservati a sei gradi sotto zero e con un’umidità costante del 99,6%. Attorno al ritrovamento di Oetzi è nato anche l’Archeo Parc in val Senales.

Tra tutti questi ingredienti non poteva mancare un pizzico di superstizione. La “maledizione di Oetzi” è stata alimentata da una sequenza di decessi – alcuni in circostanze tragiche, alcuni misteriosi – che hanno colpito molte delle persone che si sono occupate della mummia. Il lungo elenco è stato aperto proprio da Helmut Simon, l’alpinista tedesco che trovò Oetzi e che poi morì nel 2004 per una caduta sulle Alpi Salisburghesi.