Trent’anni di Teatro e Musica a Scorrano: Un’Eredità Culturale

Da stranotizie
A Scorrano, l’Associazione “Teatro e Musica” ha celebrato trent’anni di storia, trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro e identità collettiva. Durante l’evento, tenutosi nella Sala Scuola “De Lorentis”, la comunità si è riunita per omaggiare questa realtà che ha saputo raccontare e unirsi attorno a storie comuni.

L’atmosfera era di grande festa, con un pubblico caloroso e partecipe. Tra gli ospiti, il sindaco Mario Pendinelli e vari membri dell’amministrazione comunale, che hanno mostrato una vicinanza autentica alla cultura locale. La serata è stata condotta da Laura Sperti, la cui voce ha guidato il pubblico in un viaggio nei ricordi e nelle emozioni degli ultimi trent’anni di attività.

Varie performance hanno animato la serata, inclusi sketch comici, poesie e un monologo, “Il frutto della fica”, che ha celebrato la lingua e le radici salentine. Le immagini proiettate hanno ripercorso la storia dell’associazione, evidenziando la significativa eredità culturale che essa rappresenta per Scorrano.

Il fondatore Corrado Musio ha ricordato come il gruppo è nato da un semplice desiderio di espressione, trasformandosi in un luogo di dialogo e confronto. L’assessora alla Cultura, Annalisa Mariano, ha sottolineato l’importanza del teatro e della musica come strumenti di crescita. Durante la serata, sono state annunciate nuove iniziative e programmi per il futuro, confermando Scorrano come un importante centro culturale.

Un momento toccante è stato l’omaggio a Maria Domenica Leone, in segno di riconoscenza per il suo contributo all’associazione. Infine, il sindaco ha ribadito l’importanza di mantenere un forte legame tra cultura e istituzioni, evidenziando come il teatro possa diventare un gesto di cura e solidarietà.

